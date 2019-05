Chievo-Sampdoria 0-0, le pagelle di CalcioWeb: attaccanti poco lucidi [FOTO]

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Chievo-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in scena il lunch match valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo deludente la Sampdoria di Giampaolo mentre il Chievo ha chiuso in casa con una prestazione comunque d’orgoglio dopo una stagione da dimenticare. Finisce con uno scialbo 0-0. In alto la fotogallery con le immagini del match.

Chievo: Semper 7, Bani 6.5, Cesar 6.5, Barba 4.5, Depaoli 6, Leris 6.5 (dal 48′ Hatemaj 6), Diousse 6, Jaroszynski 6, Vignato 5 (dall’80’ Kiyine s.v.), Pellissier 6.5 (dal 73′ Pucciarelli 5.5), Stepinski 5.

Sampdoria: Rafael 6, Bereszynski 6, Colley 5.5, Ferrari 6.5, Tavares 5.5 (dall’81’ Sau s.v.); Linetty 6 (dal 68′ Jankto 5.5), Ekdal 5.5, Praet 6; Gabbiadini 5.5 (dal 62′ Caprari 5.5), Defrel 5.5, Quagliarella 5.5.