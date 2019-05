Chievo, è l’ultima di Pellissier: i tifosi lo ricordano così [FOTO]

1 /3 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Sono da poco scese in campo Chievo e Sampdoria per l’anticipo domenicale delle 12.30 della penultima giornata di Serie A. Partita che ormai non serve a nessuno, visto che entrambe non hanno nulla da chiedere, ma che ha una valenza significativa, speciale, romantica. E’ infatti l’ultima gara davanti ai suoi tifosi per Sergio Pellissier, storica bandiera e simbolo dei veneti che appenderà le scarpette al chiodo al termine della stagione.

Il suo allenatore, Mimmo Di Carlo, gli ha concesso la maglia da titolare e gli permetterà, probabilmente, di ricevere la standing ovation nella ripresa da parte dei supporter clivensi. Supporter che già hanno dimostrato in questi giorni l’affetto verso l’attaccante, che non manca neanche quest’oggi. Striscioni di ringraziamento si possono vedere negli spalti del Bentegodi, come evidenziato dalle foto in alto.