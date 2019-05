Ciliverghe, parte il progetto per la creazione di una sezione femminile: le parole dei protagonisti

Il Ciliverghe Calcio ha presentato quest’oggi davanti ad una folta platea il progetto inerente la creazione della propria sezione femminile che vedrà la luce nella stagione 2019/20, ma che già nei prossimi giorni verrà festeggiata con due grandi eventi dedicati al calcio femminile: il Torneo Internazionale Femminile U12 con solo squadre professioniste partecipanti ed il Porte Aperte gratuito di sabato 25 maggio. E’ un progetto grandi firme quello gialloblù che vede la numero 10 della Nazionale italiana e della Juventus Cristiana Girelli ambasciatrice per la squadra del suo paese ed Elisa Zizioli, storica ex capitana del Brescia che ha vinto tutto in Italia, responsabile tecnica della sezione che nascerà ufficialmente ai primi di luglio; oltre a tante calciatrici che parteciperanno agli eventi organizzati dalla società del presidente Bianchini: da Laura Giuliani, portiere della Juventus e della Nazionale, a Martina Lenzini del Sassuolo, Camelia Ceasar del Milan e tante altre.

EVENTI – Torneo Internazionale U12: Casa Cili il fine settimana del 18 e 19 maggio ospiterà il Torneo Internazionale U12 Gialloblù che vedrà sfidarsi dodici fra i vivai più forti delle squadre professioniste categoria Esordienti divisi in quattro gironi all’italiana. Per aumentare ancor di più il tasso qualitativo della manifestazione la società ha portato in Italia il Valencia, uno dei primi tre vivai femminili in Spagna, a cui si aggiungono le italiane Atalanta, Genoa, Inter, Milan, Torino, Juventus, Parma, Sampdoria, Sassuolo, Verona ed il vicino Feralpisalò. Le gare inizieranno sabato 18 alle ore 15:00 e si concluderanno con le finalissime domenica 19 alle ore 19:00 con a seguire le premiazioni. All’evento, tra gli altri ospiti, parteciperà Laura Giuliani, numero 1 della Juventus e dell’Italia. Porte Aperte: A seguito del Torneo, sabato 25 maggio, Casa Cili sarà protagonista del Porte Aperte femminile. Un evento gratuito in cui tutte le bambine nate tra il 2005 ed il 2014 potranno vivere un pomeriggio sul campo, suddivise in fasce d’età, per conoscere il mondo del calcio guidate da Elisa Zizioli e dagli staff tecnici del vivaio gialloblù. Sarà possibile iscriversi dalle ore 14:00, con la seduta di allenamento che inizierà alle ore 15:00, con la società che regalerà ad ogni partecipante un kit di allenamento ed un piccolo ricordo della giornata. All’evento parteciperanno sul campo tre le altre, le calciatrici di serie A Alessia Cappelletti, Inter, Camelia Ceasar, Milan già campionessa d’Italia con il Brescia, e Martina Lenzini, Sassuolo, già campionessa d’Italia con Brescia e Juventus.

DICHIARAZIONI – “Sono felicissima – il commento di Cristiana Girelli – che la squadra del paese dove vivo abbia posto le basi per un progetto così serio ed importante formando una propria sezione femminile. Elisa Zizioli, con cui ho vinto tutto in Italia a livello di club, è garanzia dell’ottimo lavoro che verrà svolto. Compatibilmente con gli impegni sarò presente ai vari eventi”. Una raggiante Elisa Zizioli, ex difensore 175 presenze in serie A, Scudetti, Coppe Italia, Supercoppe Italiane e l’esordio in Champions League nel proprio albo d’oro, si è invece concentrata sul lavoro che la aspetterà sul campo: “Conoscevo già la realtà di Ciliverghe per aver frequentato il centro sportivo in passato, quando il presidente Bianchini mi ha proposto di ricoprire questo ruolo ne sono stata entusiasta ed orgogliosa, accettare non è stato facile perché costruire da zero una sezione femminile è un percorso lungo e difficile, bisogna porre basi solide ed avere pazienza. In questa società ho trovato valori importanti ed un ambiente estremamente familiare, oltre ad un progetto a lungo termine di crescita generale della società all’interno di cui il femminile ricopre uno spazio importante. E’ bello tornare a lavorare con amici con cui non ci si è mai persi di vista e vedere che tante mie ex compagne supportano il progetto e parteciperanno agli eventi. Aspetto tutte le bambine sul campo il 25 maggio per una giornata piena di divertimento e da cui inizieremo a porre le basi per le squadre dell’anno prossimo”.

Nicola Bianchini – Presidente Ciliverghe Calcio: “Da tempo stavamo ragionando sull’apertura di una sezione femminile all’interno della nostra società, dallo scorso luglio quando Ciliverghe ha intrapreso un nuovo progetto di crescita si sono creati i presupposti perché i nostri pensieri prendessero forma. Il primo passo è stato quello di individuare una persona a cui affidare la responsabilità tecnica del progetto ed Elisa Zizioli unisce esperienza, competenza e professionalità in una sola figura. La sua carriera parla per lei ed è un onore accoglierla nella nostra famiglia. Sono stato chiaro fin dal principio: vogliamo crescere un passo alla volta, in tanti si sono proposti garantendo anche numeri importanti in termini di iscrizioni, ma vogliamo fare le cose per bene senza lasciarci ingolosire dai numeri. Siamo orgogliosi che tante calciatrici si siano avvicinate al nostro progetto, un progetto che penso già nel giro di due settimane ci porterà ad annunciare una grande novità”.