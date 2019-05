Cittadella inarrestabile, 0-3 clamoroso al Benevento e finale di playoff [FOTO]

1 /21 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Clamoroso risultato nei playoff di Serie B, stagione sempre più incredibile per il Cittadella che ha staccato il pass per la finale ed adesso è una serissima candidata alla promozione in Serie A. Il Benevento sembrava aver ipotecato la qualificazione in finale dopo l’1-2 dell’andata ma al ritorno è stata completamente un’altra partita. Cittadella inarrestabile che vola in finale con un nettissimo 0-3 che non lascia repliche sull’andamento dell’incontro, partita memorabile grazie alle reti siglate da Diaw, Panico e Moncini. Niente da fare per il Benevento che ha rovinato tutto con una prestazione da dimenticare, Cittadella da impazzire che adesso sogna sempre di più la Serie A.