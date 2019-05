Playoff Serie B, Cittadella-Benevento 1-2: Insigne e Coda ribaltano i veneti [FOTO]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CITTADELLA-BENEVENTO 1-2 – Benevento che espugna il “Tombolato” di Cittadella in rimonta e si garantisce una buona fetta della qualificazione. Al 4′ il Benevento colpisce un palo con il solito Coda, ma il guardalinee segnala la posizione irregolare del bomber delle “Streghe”. Tre minuti dopo è ancora Coda a colpire il legno con una botta rasoterra. Alla prima occasione è il Cittadella a passare: mischia in area e Proia batte Montipò da pochi metri. Al 17′ Caldirola si deve superare per rimontare Finotto lanciato a rete. Al 20′ ci prova Letizia ma il suo tiro viene deviato in angolo. Al 21′ tentativo di Viola da fuori area, Paleari è attento e manda in angolo. Al 27′ ci prova Schenetti al volo dai 20 metri, palla centrale facile per Montipò. Al 29′ è ancora pericoloso il Cittadella con Branca che dalla distanza impegna il portiere ospite. In avvio di ripresa qualche pericolo per la porta del Cittadella che al 49′ resta in 10: ingenuità di Proia che prende il secondo giallo per un inutile fallo a centrocampo. Al 58′ il Benevento protesta per un contatto in area su Armenteros: il direttore di gara lascia proseguire dopo il check del VAR. Ritmi che, inevitabilmente, si abbassano con il Cittadella costretto a difendersi per l’inferiorità numerica. Al 72′ è Finotto a provarci con un colpo di testa ma Montipò è ancora una volta attento. Al 76′ il Benevento trova il pari: clamoroso errore di Rizzo che appoggia di petto verso Paleari non accorgendosi di Roberto Insigne nei paraggi, l’attaccante campano non ha difficoltà ad insaccare di sinistro. Al minuto 83, il Benevento la ribalta: ancora Insigne protagonista stavolta con l’assist per Coda che di testa infila Paleari. Ventiduesimo gol in stagione per il bomber delle Streghe. All’88’ parità numerica ristabilita: Armenteros entra a forbice su Iori e si prende il rosso diretto. Al 95′ viene annullato un gol a Buonaiuto per fuorigioco. Finisce così 1-2 con il Benevento che avrà due risultati su tre al ritorno (sabato 25 al “Vigorito”) per centrare la finale.