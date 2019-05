Cittadella, è febbre Serie A: tifosi in fermento, si sogna una storica promozione

Per la prima volta in finale playoff di Serie B, per la prima volta la concreta possibilità di toccare con mano la Serie A. Cittadella ci crede, e sogna. In città non si parla d’altro, i 20 mila abitanti sono in fibrillazione per la doppia sfida contro il Verona. Il Tombolato è già sold out: sugli spalti ci saranno oltre 7 mila tifosi, di cui 1.400 da Verona. Riguardo all’ipotesi di allestire un maxischermo in centro storico, il Comune ha preferito rinunciare per scongiurare eventuali problemi di ordine pubblico. E in vista della finale di ritorno, in programma domenica sera al Bentegodi di Verona, i tifosi del Cittadella hanno già riempito 8 pullman.

“E’ un evento straordinario, ma dovremo giocare con la nostra identità”, le parole del tecnico Venturato. “In partite come questa bisogna essere bravi a portare gli episodi dalla propria parte, una cosa che fa parte del nostro modo di interpretare le partite da sempre. Inoltre dovremo essere bravi a non modificarci, anche se di fronte abbiamo una squadra costruita per vincere. Loro hanno qualche percentuale in più di qualificazione, ma noi dobbiamo avere la voglia di provarci fino in fondo. Le pressioni nel calcio ci sono sempre, ci sono per il Verona ma anche per noi, non è che se non riusciamo ad andare in serie A siamo contenti. Il Verona è sempre stato forte in tutto il campionato, forse non ha avuto grande continuità e questo gli è costato qualche punto, ma questo vale anche per noi e altre squadre“.