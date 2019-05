Colpisce con un pugno steward pur di vedere l’ultima di De Rossi: arrestato!

Era l’ultima partita di De Rossi alla Roma, quella in cui il centrocampista dava l’addio ai giallorossi. E non voleva assolutamente perdersi questo appuntamento, a qualsiasi costo. Anche a costo di… fare a botte. E’ quello che è accaduto ad un tifoso 42enne romano.

L’uomo, già sottoposto a Daspo, ha infatti colpito con un pugno lo steward che gli bloccava l’ingresso. E’ successo poco prima del fischio d’inizio di Roma-Parma. Il soggetto è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Prati. Era già destinatario di un provvedimento di Daspo emesso dal Questore di Catania nell’aprile 2014, in occasione dell’incontro Cagliari-Roma, per il reato di lesioni, lancio di materiale pericoloso e invasione di campo. Dovrà rispondere adesso di lesioni e mancato rispetto del provvedimento di Daspo in corso, al quale è risultato inottemperante.