Barcellona, commozione cerebrale per Semedo, notte in ospedale [DETTAGLI]

Il difensore Nelson Semedo si è aggiunto alla lunga lista di infortunati del Barcellona, a sei giorni dalla finale della Coppa del Re contro il Valencia. Il terzino portoghese si è procurato una commozione cerebrale durante il 2-2 del Barcellona contro l’Eibar e si unisce a Luis Suarez, Marc-Andre ter Stegen, Philippe Coutinho, Ousmane Dembele e Kevin-Prince Boateng nel gruppo di giocatori in dubbio per la finale di Siviglia. Semedo “rimarrà durante la notte sotto osservazione in ospedale a Bilbao, il giocatore dovrebbe tornare a Barcellona lunedì”.