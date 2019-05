L’uomo del giorno – Buon compleanno Massimo Ambrosini, grande protagonista con il Milan

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno, oggi è il turno di Massimo Ambrosini, ex centrocampista grande protagonista con la maglia del Milan. Inizia la carriera al Cesena poi approda in rossonero, è diventato campione d’Europa nel 2003 e nel 2007, quattro campionati italiani ed in più con la maglia della Nazionale è stato vicecampione d’Europa nel 2000. Subito dopo il ritiro ha intrapreso la carriera da opinionista a Sky Sport dove risulta ancora un volto principale, nel 2018 è diventato capo delegazione dell’Under 21. Oggi può festeggiare il compleanno con l’intenzione di togliersi nuove soddisfazioni.