Consigli fantacalcio 38^ giornata: le dritte di CalcioWeb su chi schierare e chi evitare nell’ultimo turno [FOTO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

CONSIGLI FANTACALCIO – Si gioca la 38^ ed ultima giornata di Serie A. Si inizia sabato con Frosinone-Chievo e Bologna-Napoli. Domenica alle 15 Torino-Lazio e alle 18 Sampdoria-Juventus. Il resto del programma alle 20,30, quando si scenderà in campo per gli ultimi obiettivi: Champions League e salvezza. Atalanta, Inter e Milan sono le squadre che lotteranno per i due posti validi per la massima competizione europea. Nella zona bassa della classifica l’Empoli va a San Siro, padrone del proprio destino. In caso di risultato negativo, la squadra toscana dovrà guardare l’esito di Fiorentina-Genoa. In alto la FOTOGALLERY con l’undici consigliato e l’undici da evitare al fantacalcio.