Consigli fantacalcio, le dritte di CalcioWeb per la 37^ giornata: sì a Piatek e Quagliarella [FOTO]

CONSIGLI FANTACALCIO – Si gioca la 37^ giornata del campionato di Serie A. Importantissimi scontri sia in chiave salvezza che in zona Champions. Si parte domani con Udinese-Spal alle 15, alle 18 sarà la volta di Genoa-Cagliari, in serata la Roma è di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La domenica sarà aperta da Chievo-Sampdoria, alle 15 si giocano Empoli-Torino e Parma-Fiorentina; alle 18 il Milan ospita il Frosinone; due big match in serata Juventus-Atalanta e Napoli-Inter. Il monday night è Lazio-Bologna. I consigli di CalcioWeb per gli appassionati di fantacalcio. In alto la FOTOGALLERY con l’undici da schierare e quello da evitare.