Conte all’Inter, Mazzola: “è la persona giusta per il salto di qualità”

“Conte a mio avviso è un ottimo allenatore, la persona giusta per fare il salto di qualità”. Sono le dichiarazioni della bandiera dell’Inter, Sandro Mazzola commenta all’Adnkronos la decisione dell’Inter di affidare la panchina ad Antonio Conte, inizia un nuovo progetto per i nerazzurri con l’obiettivo di essere protagonisti in campionato e Champions League. “Basta che Conte dimostri di essere interista e tutto andrà bene”. Infine sulle possibili differenze di gioco della nuova Inter di Conte con quella di Spelletti per Mazzola è “difficile dirlo a priori: prima il mister dovrà vedere e valutare i giocatori per le loro caratteristiche, reparto per reparto, e solo dopo disegnerà l’Inter del futuro”.