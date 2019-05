Coppa d’Asia 2023: la Corea si ritira, è la Cina l’unica candidata

Grande attesa per la Coppa d’Asia prevista per il 2023. Alla fine la competizione si giocherà in Cina, che organizzerà la manifestazione per la seconda volta dopo l’edizione del 2004. L’investitura ufficiale è prevista per i primi giorni del mese di giugno ma il verdetto può essere considerato già scritto, la candidatura cinese infatti è l’unica rimasta, la Corea del Sud infatti ha deciso di ritirarsi e concentrarsi sulla candidatura congiunta assieme alla Corea del Nord per ospitare il Mondiale femminile.