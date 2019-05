Mario Coppola (Potenza): “In Italia regna la mafia. Il Catania non poteva uscire”

Mario Coppola, centrocampista del Potenza, ha pubblicato un post su Facebook ripreso da tuttopotenza.com in cui fa delle pesantissime accuse, parlando addirittura di mafia dopo l’eliminazione contro il Catania. Queste le sue parole: “Purtroppo in Italia continua a regnare la mafia.. brutto uscire così ! Rigore da ergastolo all’andata sull’1-1, gol regolare sullo 0-1… uno scippo nel vero senso della parola! Il Catania e Lo Monaco non potevano uscire… io sono orgoglioso della mia squadra e dei miei compagni… abbiamo letteralmente dominato all’andata e abbiamo dominato al Massimino davanti a 15 mila persone ! Ho pianto tanto perché tutti noi meritavamo di continuare a sognare ! Forza Potenza”.