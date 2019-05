Coreografia Roma-Parma, brividi per l’addio di De Rossi [FOTO e VIDEO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

COREOGRAFIA DE ROSSI – Brividi all’Olimpico in casa Roma per la partita contro il Parma, addio ai giallorossi per il centrocampista Daniele De Rossi. Tutti in piedi, striscioni e cori da parte di tutto lo stadio Olimpico di Roma all’ingresso in campo del capitano per il riscaldamento. ‘Nei giorni belli e nei giorni tristi sei stato la bandiera dei veri romanisti’, uno degli striscioni in Curva Sud, cori contro Pallotta. Poi la coreografia spettacolo per il calciatore della Roma.