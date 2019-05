Corsa salvezza, la Fiorentina in caduta libera: adesso scontro da brividi contro il Genoa, l’Empoli ci crede sempre di più

CORSA SALVEZZA – Si sono concluse le gare delle 15 valide per il campionato di Serie A, importanti indicazioni per la zona salvezza. Partita incredibile da parte dell’Empoli che ha dominato in lungo ed in largo contro un avversario di spessore come il Torino, 4-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Nell’altra partita vittoria per il Parma che ha superato 1-0 la Fiorentina grazie un autogol da parte di Gerson, festa per la squadra di D’Aversa che ha blindato la salvezza. Adesso gli ultimi 90 minuti che si preannunciano al cardiopalma. Molto dipenderà anche dalle partite di oggi di Inter e Milan, i rossoneri possono portarsi a -1 dall’Inter con i nerazzurri chiamati da una partita difficile contro il Napoli, le squadre in lotta per la salvezza ‘tifano’ per la squadra di Ancelotti.

In caso di ko infatti l’Inter sarebbe costretto a vincere l’ultimo match davanti al pubblico amico proprio contro l’Empoli per garantirsi il quarto posto e quindi la qualificazione in Champions League, la squadra di Andreazzoli dovrà affrontare molto probabilmente la partita più difficile tra le squadre in lotta per la salvezza. Le altre due squadre che rischiano seriamente la retrocessione sono il Genoa (oggi terzultimo) e la Fiorentina, le due squadre si affronteranno in un match da brividi la prossima settimana. Potrebbero accontentarsi del pareggio in caso di sconfitta dell’Empoli contro l’Inter, il Genoa con un pareggio in questo caso sarebbe salvo per gli scontri diretti. In caso di pareggio dell’Empoli invece in Genoa sarebbe obbligato a vincere contro la Fiorentina. Proprio i viola non possono permettersi una sconfitta, con la contemporanea vittoria dell’Empoli a San Siro a retrocedere sarebbero i viola. Il Bologna ha bisogno di un solo punto in due partite per festeggiare la salvezza.