Corsa salvezza, i verdetti: lacrime per l’Empoli, il ‘biscotto’ porta alla salvezza Fiorentina e Genoa [FOTO]

Corsa salvezza – Si è conclusa una clamorosa ultima giornata valida per il campionato di Serie A, il 38esimo turno ha regalato emozioni, sorprese e continui ribaltoni soprattutto per la zona salvezza. E’ l’Empoli la terza squadra che si aggiunge a Chievo e Frosinone in Serie B, una retrocessione che può essere considerata immeritata per quanto fatto vedere nelle ultime patite, in particolar modo dopo il ritorno in panchina di Andreazzoli il percorso è stato veramente importante, gioco anche a tratta spettacolare. Si salvano con il brivido Fiorentina e Genoa dopo una seconda parte di stagione ‘horror’, le due squadre si sono affrontate nello scontro diretto dell’ultima giornata, il pareggio a reti inviolate ha permesso ad entrambe di raggiungere l’obiettivo. Lacrime invece per l’Empoli nonostante la partita coraggiosa contro l’Inter, sconfitta a San Siro e Serie B per la squadra di Andreazzoli che però non deve avere recriminazioni. Finisce 2-1 grazie alla rete iniziale di Keita, l’ex Lazio è entrato nel secondo tempo e ha deciso il match, rigore sbagliato per Icardi, poi il pareggio di Traore e la rete decisiva di Nainggolan, strepitoso Handanovic nel finale che salva il risultato in diverse occasioni. Erano già salve Cagliari e Udinese che comunque hanno dato spettacolo, blitz bianconero, dopo l’iniziale vantaggio di Pavoletti in rete Hallfredsson e De Maio.

Corsa salvezza, i verdetti: le retrocesse