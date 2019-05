De Paul inventa, Okaka non sbaglia: l’Udinese ipoteca la salvezza, Spal ko [FOTO]

1 /25 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ andato in archivio il primo match valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Udinese e Spal che hanno regalato gol, spettacolo ed emozioni, prezioso successo per la squadra di Tudor che adesso si avvicina sempre di più alla salvezza, per festeggiare l’obiettivo adesso deve sperare in un mancato successo dell’Empoli contro il Torino. Primo tempo davvero incredibile per l’Udinese che si porta sul risultato di 3-0 grazie alla rete di Samir ed alla doppietta di Okaka di testa, protagonista anche De Paul, autore di tre assist. Nella ripresa si sveglia la Spal che riapre la partita prima con un gran gol di Petagna e poi con Valoti. Nei minuti finali il match non cambia più, finisce 3-2, tre punti d’oro per l’Udinese che si avvicina all’obiettivo, Spal già salva. In alto la fotogallery con le immagini del match.