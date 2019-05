De Rossi addio, lascia un’altra bandiera: chi sono gli ultimi “fedelissimi” del calcio? [NOMI]

Ieri non si è parlato d’altro, ma oggi sono ancora tanti ad affrontare l’argomento, tra cui diversi ex compagni che hanno lasciato messaggi ad un calciatore come Daniele De Rossi, una delle ultime bandiere rimaste in questo calcio. Il centrocampista lascerà la Roma a fine stagione, ma non per volere suo, come ben ribadito durante la conferenza stampa di ieri. Si aggiunge così un altro tassello alle bandiere, sempre meno a dir la verità, mancanti, almeno se si tiene conto delle big d’Europa.

Sempre meno, come detto, ma qualcuno “resiste” ancora. Un’analisi di oggi di Repubblica evidenzia, attraverso un video, quei pochi rimasti che hanno giocato più di dieci stagioni con una stessa maglia. Tra loro, i più famosi sono Messi e Muller, al Barça e al Bayern rispettivamente dal 2003 e dal 2008. Ma c’è anche Akinfeev, portiere del CSKA Mosca dal 2002, Kengo Nakamura, centrocampista del Kawasaki Frontale dal 2003 e Mark Noble, che dal 2004 non ha mai lasciato il West Ham. Ecco il video.