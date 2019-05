De Rossi dice addio alla Roma, lacrime in campo e sugli spalti: si commuovono anche Totti e Bruno Conti [FOTO E VIDEO]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Era la sua giornata. La sua, prima ancora che della Roma. A cui serviva comunque un miracolo, che infatti non è avvenuto. La vittoria sul Parma non basta, giallorossi in Europa League. E allora il finale è tutto per lui, per Daniele De Rossi. Esce nella ripresa seguito da applausi scroscianti dei tifosi, cori e tante lacrime. In campo e sulle tribune. Lacrime poi proseguite a fine match, con il giro di campo del centrocampista e gli abbracci con Totti e Bruno Conti, anch’essi visibilmente commossi. In alto la FOTOGALLERY, in basso i video dell’ultimo saluto.