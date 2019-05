De Rossi addio, tifosi commoventi: si presentano all’allenamento, lui esce a salutarli [VIDEO]

Domani sarà l’ultima partita ufficiale con la maglia della Roma, dopo il tanto discusso addio di qualche giorno fa. Oggi, invece, l’ultimo allenamento a Trigoria. Ma per Daniele De Rossi è stato praticamente un assaggio di quello che sarà il saluto definitivo nella sfida casalinga contro il Parma.

Durante l’allenamento, infatti, un nutrito gruppo di tifosi si è presentato davanti ai cancelli del centro sportivo per testimoniare l’affetto nei confronti del capitano. Per salutarli, il centrocampista è uscito dal ‘Fulvio Bernardini’ per foto ricordo e autografi. Questo, a dimostrazione – ove ce ne fosse bisogno – del grande legame tra i sostenitori giallorossi e De Rossi. Ecco di seguito, il video dell’inviato di Sky Sport Angelo Mangiante.