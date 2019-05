De Rossi: i bookmakers si scatenano sulla prossima destinazione

Dopo l’annuncio choc di Daniele De Rossi, che lascerà la Roma a fine stagione, gli analisti Snai si sono messi all’opera per capire cosa c’è nel futuro dell’ultima bandiera giallorossa. Le destinazioni più appetibili, secondo i bookmakers sono tre: il campionato statunitense (a 2,50) quello giapponese (a 3,50) e quello cinese (a 5,50). I bookie, però, quotano anche uno dei desideri manifestamente espresso qualche tempo fa dallo stesso calciatore: “Avrei desiderato giocare al Boca Juniors. Magari anche a vent’anni, o a trenta o a trentacinque. È uno dei miei desideri, lo è sempre stato”. Ecco perché nella lista delle possibili destinazioni di De Rossi gli Xeneizes sono al quarto posto, dati a 7,50. Scorrendo la lista spicca anche l’Inter, data a 10,00 assieme al PSG, poi Manchester United e Chelsea, a 12 e 15 volte la scommessa. A 15,00 anche l’Atletico Madrid, poi le quote passano in rassegna altre big, come Arsenal e Real (a 25,00); Bayern, Barcellona e Liverpool (a 33,00). Inverosimile, infine, un accordo con Napoli o Juventus, dato a quota 50,00.