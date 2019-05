De Rossi in gol contro il Parma? La quota secondo i bookmakers

Nella giornata di oggi è arrivato l’annuncio dell’addio di Daniele De Rossi, la Roma ha deciso di non rinnovare il contratto al centrocampista dopo 18 anni con i colori giallorossi. Il futuro sarà ancora da calciatore, molto probabilmente in MLS. De Rossi giocherà la sua ultima partita nel match contro il Parma fissato per domenica 26 maggio. Secondo i betting analyst, riporta Agipronews, scommettono sul gol di De Rossi davanti ai propri tifosi, nel dettaglio le puntano sul rigore realizzato ai gialloblù, la quota interessante è a quota 4,00. In lavagna è presente anche la rete di testa, obiettivo quotato 12 volte la posta.