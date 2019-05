De Rossi, tifosi infuriati: nella notte affissi striscioni contro la società in giro per Roma [FOTO]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Non si placa la furia dei tifosi della Roma dopo l’addio di De Rossi. Nella notte sono stati affissi striscioni in giro per la città contro Pallotta e la società. Il gruppo “Roma” della Curva Sud ha esposto gli striscioni di protesta in varie zone: sotto la nuova sede dell’Eur, con di fianco, attaccati alla porta d’ingresso, una bandiera degli Stati Uniti al contrario e una croce. Il secondo striscione è stato esposto a Campo Testaccio ed esprime la contestazione al presidente Pallotta. L’ultimo, sotto casa di De Rossi, in zona Castel Sant’Angelo: “DDR vanto nostro”. In alto la FOTOGALLERY con gli striscioni.