Decreto sicurezza, Salvini: “stadi modello inglese”

“Nel decreto sicurezza bis pensiamo agli stadi sul modello inglese. Con camere di sicurezza nei nuovi impianti che auspichiamo vengano costruiti piu’ piccoli e procedure d’urgenza per avere immediatamente l’esecuzione della pena. Inoltre le spese per la gestione dell’ordine pubblico devono essere a carico delle societa’ e non piu’ degli italiani. Visto che si pagano milioni di euro per i calciatori”. Sono le importanti dichiarazioni del ministro dell’interno, Matteo Salvini, in prefettura a Napoli, per presiedere il Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza.