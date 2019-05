All’improvviso, come si vede in questo video di Rainews, il serbo ha iniziato ad inveire contro qualcuno, fermato soltanto dai poliziotti. Di sicuro, l’ex Lazio ha reagito ad alcuni insulti proveniente da qualcuno. Ecco il video.

Prima dello spettacolo in campo, c’è stato quello decisamente poco bello fuori dallo stadio, con i disordini di alcuni tifosi contro la polizia. Per caso, a ritrovarsi lì vicino c’era il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic , che probabilmente stava andando a vedere la partita.

article

10316953

CalcioWeb

Disordini Coppa Italia, Mihajlovic infuriato all’esterno dello stadio: “A chi hai detto zingaro?” [VIDEO]

Prima dello spettacolo in campo, c’è stato quello decisamente poco bello fuori dallo stadio, con i disordini di alcuni tifosi contro la polizia. Per caso, a ritrovarsi lì vicino c’era il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che probabilmente stava andando a vedere la partita. All’improvviso, come si vede in questo video di Rainews, il serbo

https://www.calcioweb.eu/2019/05/disordini-coppa-italia-mihajlovic-infuriato-esterno-stadio-detto-zingaro-video/10316953/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2019/05/disordini-coppa-italia-Mihajlovic-1.jpg

Mihajlovic

Bologna