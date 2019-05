Disordini tifosi Lazio-Polizia, tutte le foto degli scontri: cinque gli arrestati

1 /40 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Dopo i disordini prima della partita di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, sono cinque i tifosi arrestati dai poliziotti, due erano già stati fermati nel pomeriggio perché trovati a bordo di una macchina stracolma di materiale pirotecnico in via Amulio, nei pressi della sede degli Irriducibili. Entrambi, uno dei quali già daspato, devono rispondere di possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. In alto la FOTOGALLERY degli scontri.