Donadoni: “L’Inter può centrare la Champions. Tra Atalanta e Milan…”

L’ex ct azzurro, Roberto Donadoni ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sulla lotta Champions e su quella salvezza che infiammano l’ultima giornata di campionato. In particolare, Donadoni ha parlato dell’Inter di Spalletti: “Credo che l’Inter avrebbe firmato se le avessero detto che si sarebbe giocata la Champions nell’ultima giornata in casa contro l’Empoli. Anche se hanno perso in maniera pesante a Napoli devono trovare le energie per battere un avversario che però ha assoluto bisogno di fare risultato per ottenere la salvezza”.

Sull’altro posto Champions, Donadoni aggiunge: “Per l’altro posto che vale la massima competizione europea ho il cuore un po’ diviso tra Atalanta e Milan – spiega riferendosi alle sue ex squadre -, però devo dire che è entusiasmante avere questa incertezza nella classifica finale a 90′ dal termine”. Lo stesso discorso vale per la salvezza, Fiorentina e Genoa mai avrebbero pensato di poter retrocedere: “Magari hanno inciso anche le incertezze legate agli allenatori e probabilmente non avrebbero mai pensato di giocarsi tutto nell’ultima gara per la salvezza, ma è qui che si vede lo spessore della squadra”, dice Donadoni.

Sul suo futuro non si sbilancia. “Voglio tornare quanto prima ad allenare, qualche discorso in piedi c’è vediamo se sortisce qualcosa di concreto e che mi stimoli nella maniera giusta, ma sicuramente la voglia di tornare ad allenare c’è, la quotodianità del campo e dello spogliatoio mi manca. Contatti in Italia? C’è stato qualcosa in passato…Club estero o Nazionale? Vediamo”, ha concluso Donadoni.