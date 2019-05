Duello Sarri-Inzaghi per TuttoSport, i possibili schieramenti tra Higuain, Pogba e Milinkovic: la Juve giocherebbe così [FOTO]

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ l’argomento che, fino alla scelta del nuovo allenatore, risulterà in primo piano tra le pagine dei giornali. Dopo l’addio di Allegri, la Juve dovrà scegliere il tecnico che siederà sulla panchina bianconera la prossima stagione. Tanti i nomi tra big, esperti e meno esperti. Seconda la redazione di CalcioWeb, Klopp è molto più un sogno e le intenzioni della Vecchia Signora lasciano intendere che si vada dritto verso un nome “forte”.

Intanto, l’edizione odierna di TuttoSport mette in evidenza una possibile corsa a due tra Sarri e Inzaghi. Il primo, dato in pole da diversi giornali nelle ultime ore, il secondo che fino a qualche giorno fa sembrava essere in cima alla lista dei desideri di Paratici. Nel frattempo il quotidiano torinese ha provato ad ipotizzare i possibili 11 dei due tecnici, con i rispettivi moduli e qualche nuovo acquisto.

La Juve di Sarri: dentro Pogba e Higuain

Con l’allenatore del Chelsea, il ritorno di Higuain non sarebbe momentaneo, ma permanente. Il pupillo dell’ex trainer del Napoli rappresenterebbe la punta di diamante del suo tridente. Nuovo arrivo anche Pogba, che andrebbe a comporre il trio di centrocampo. Modulo, ovviamente, il 4-3-3. In alto la grafica.

La Juve di Inzaghi: colpacci Milinkovic Savic e Icardi

Il modulo che il tecnico piacentino predilige alla Lazio è il 3-5-2. Secondo TuttoSport, con questo schieramento, ci sarebbe l’inserimento di Milinkovic Savic nel ruolo in cui oggi gioca a Roma. Icardi al fianco di Ronaldo davanti, Marquinhos il terzo di difesa insieme a Chiellini e Bonucci. In alto la grafica.