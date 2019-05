Emery, retroscena su Mbappé: “Voleva andare al Real, abbiamo dovuto convincerlo”

Uno dei migliori al mondo, al momento, forse il migliore guardando in prospettiva. Proprio per questo, Kylian Mbappé è corteggiato da qualche big d’Europa. Lui che già in una big è, il Paris Saint Germain, frenato però dal fallimento Champions, che i francesi non riescono a vincere nonostante le tante stelle presenti in squadra.

E così, il giovane attaccante ex Monaco ha rischiato anche di andar via dalla capitale d’oltralpe, come rivela il suo ex allenatore Unai Emery: “Quando ero ancora sulla panchina del PSG – dice il tecnico dell’Arsenal a ‘El Larguero’ su Cadena Ser – abbiamo dovuto convincere Mbappè e il padre a rimanere. Kylian voleva andare al Real Madrid, ma aveva anche un’opzione con il Barcellona. Non gli interessava però, voleva solo il Real. Poi siamo riusciti a convincerlo, lo abbiamo trattenuto aumentando l’offerta economica e tranquillizzandolo sulla bontà del progetto“.