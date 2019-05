Emirates, interessante iniziativa: in diretta le finali di Champions ed Europa League su tutti i voli da e per l’Inghilterra

I voli Emirates con Live TV proietteranno la finale della UEFA Europa League il 29 maggio e la finale della UEFA Champions League il 1 ° giugno in diretta sul canale dedicato allo sport in volo, Sport 24. Con due finali tutte inglesi, la compagnia aerea ha preso accordi speciali per garantire che tutti i 23 voli Emirates operanti da e per l’Inghilterra durante gli orari delle partite siano dotati di Live TV. Sono coinvolti include i voli da e per Londra Heathrow, Londra Gatwick, Londra Stansted, Manchester, Newcastle e Birmingham.

Attualmente Emirates ha 175 velivoli equipaggiati con Live TV, tra cui tutti i Boeing 777 e gli Airbus 380 selezionati. Si stima che circa 70.000 viaggiatori di Emirates possano assistere alle finali di metà volo, rendendo lo “Stadio in cielo” di Emirates paragonabile, in termini di capacità, allo Stadio Olimpico di Baku dove si giocherà la finale di Europa League e allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid dove si giocherà la finale di Champions League.

I clienti in di Economy che guardano i match a bordo potranno immergersi nel gioco con i più grandi schermi del settore, di 13,3 pollici. Gli schermi di Business Class di Emirates, di 23 pollici, e gli schermi di First Class da 32 pollici rimangono i più grande del settore ogni classe.

Emirates presenterà inoltre le partite in diretta sullo schermo da 55 pollici nella celebre Lounge di Bordo, presente sugli A380. I clienti che viaggiano in First and Business possono unirsi ad altri appassionati di calcio nel più famoso social spot a 40.000 piedi e tifare per le loro squadre preferite.

Sugli A380 di Emirates che non dispongono di Live TV, i clienti possono tenersi aggiornati con tutte le azioni effettuando l’accesso al Wi-Fi gratuito per gli aggiornamenti dei punteggi. La connettività Wi-Fi è infatti disponibile su tutti gli aeromobili Emirates. I clienti di tutte le classi ricevono 20 MB di dati Wi-Fi gratuiti o l’uso illimitato di app di messaggistica per 2 ore consentendo loro di accedere e rimanere in contatto con amici, familiari o colleghi. I soci Emirates Skywards beneficiano di vantaggi speciali in base al livello di appartenenza e alla classe di viaggio, incluso il Wi-Fi gratuito quando si viaggia in prima classe o in business class.

Oltre alla diretta TV, Ice, il premiato sistema di intrattenimento di bordo di Emirates, offre oltre 4.000 canali di intrattenimento on demand per i viaggiatori tra cui scegliere tra gli ultimi film di successo e programmi TV e per gli appassionati di sport, una vasta selezione di sport on demand contenuti e documentari sportivi.