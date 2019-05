Empoli, Andreazzoli in conferenza: “Solo in settimana ho scoperto che vincendo le ultime due siamo salvi”

Lotta salvezza serratissima in Serie A a due giornate dal termine. Al momento, finisse così il campionato, l’Empoli sarebbe condannato alla retrocessione andando a far compagnia a Frosinone e Chievo. Ma i toscani ci proveranno sin da domani, quando si troveranno di fronte un Torino voglioso di centrare un posto in Europa. Ecco le parole del tecnico Andreazzoli nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“La richiesta dei tifosi ci ha fatto piacere e d’accordo con i ragazzi abbiamo spostato la programmazione della settimana. Questa giornata la dedichiamo a noi stessi e al nostro pubblico. Di questo appoggio noi ringraziamo la gente, siamo convinti che la partita si gioca da ora, perché come era nelle nostre intenzioni avere la città dalla nostra parte ci può aiutare. Grazie ai tifosi, quello che interessa a tutti è la salvezza. L’iniziativa è partita dai Desperados, noi faremo tutto il possibile per onorare i tifosi. E quando fai tutto il possibile puoi essere soddisfatto comunque. Mentalmente siamo stati sempre bene, anche nelle situazioni difficili. Sotto l’aspetto fisico non siamo al top, ma non ha importanza, perché è come la scorsa settimana”.

“Sotto l’aspetto fisico superiamo ogni ostacolo. La posta in palio è talmente grande che non c’è ostacolo che in questo momento possa impensierirci. Se vinciamo tutte e due le partite siamo salvi, io l’ho scoperto in settimana. E’ una situazione comunque complicata ma almeno non dipendiamo da nessuno. Col Torino è una tappa delle ultime due che rimangono. Ci concentriamo su questa, una gara difficile, vogliamo dare ancora di più di quanto abbiamo fatto nelle ultime due gare. Dobbiamo provare a vincere, il Torino è la squadra che ha perso meno in trasferta, ma le cose difficili ci stimolano. Siamo a casa nostra e sappiamo di avere l’aiuto dei tifo. Le squadre in serie A sono tutte difficili da affrontare, poi gli aspetti particolari che ogni squadra ha di volta in volta vanno considerati. Sappiamo che il Torino è una squadra molto fisica, ma non solo. E’ quella che sostiene il maggior numero di dribbling in una gara. Hanno tante armi e sanno come usarle. Dovremo essere bravi noi a evidenziare i loro difetti e a limare i nostri. Non mi aspetto un avversario schierato in modo particolare”.

“Non riesco a pensare due squadre che si mettono a fare calcoli. Entrambe abbiamo una determinata fisionomia. Il fatto di parlare di gare aperte a me piace, ce la giocheremo, vedremo chi avrà la possibilità e la buona sorte di ottenere quello che vuole. Io non voglio parlare di futuro, lasciamo finire il campionato e poi valuteremo, parlare ora è impossibile e non voglio nemmeno pensarci”.