Empoli, contro l’Inter senza paura. Il presidente Corsi: “Serve convinzione, su Di Lorenzo al Napoli…”

O la va o la spacca, prendere o lasciare. Ultimo giro sulla giostra per l’Empoli: a Milano, contro un Inter alla ricerca di punti per la qualificazione in Champions League, la gara che potrebbe valere la salvezza. I toscani, che vengono da un ottimo momento di forma (anche migliore dei nerazzurri), non hanno nulla da perdere. Nessuna paura dunque, come evidenziato dal presidente Fabrizio Corsi. Ecco le sue parole in merito ai microfoni di Radio Marte.

“Dobbiamo guardare le maglie dell’avversario e non il contesto perché gli spalti saranno stracolmi. Dobbiamo essere convinti di poter fare male all’Inter e proveremo a imporre il nostro ritmo, poi alla fine vedremo chi avrà la meglio. Di Lorenzo al Napoli? Mi fa piacere saperlo perché in azzurro il giocatore avrebbe la possibilità di giocare in Champions. Non posso negare che c’è movimento sul giocatore perché non solo il Napoli ha messo gli occhi su di lui, ma il ragazzo è concentrato e solo dopo la gara di domenica si potrà parlare di tutto il resto. Hysaj è più pronto rispetto a Di Lorenzo, ma quest’ultimo ha una cilindrata superiore a tutti gli altri. Se nella prova di sforzo la media dei calciatori della Serie A sprigiona 300 Watt, Di Lorenzo ne sprigiona 400. Siamo lusingati rispetto all’interesse del Napoli, ma ripeto: la nostra concentrazione è rivolta alla gara contro l’Inter“.