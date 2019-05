Empoli-Torino, le formazioni ufficiali: Iago in panchina

Empoli-Torino, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, alle 15 partite molto importanti per gli obiettivi di Europa e salvezza. In campo Empoli e Torino, ultima spiaggia per la squadra di Andreazzoli che deve necessariamente conquistare i tre punti, stesso discorso per la squadra di Walter Mazzarri per le zone alte della classifica. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori.

Empoli-Torino, le formazioni ufficiali

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Acquah, Pajac; Farias, Caputo. A disp. Provedel, Perucchini, Brighi, Veseli, Pasqual, Capezzi, Rasmussen, Oberlin, Nikolaou, Ucan.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina; Meite, Berenguer; Belotti. A disp. Ichazo, Rosati, Lukic, Zaza, Falque, Damascan, Bremer, Millico.