Europa League 2019-2020, le fasce: le avversarie delle tre italiane

FASCE EUROPA LEAGUE – E’ andata in archivio una stagione molto importante valida per il campionato di Serie A, indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. Delusione per il Milan e mancato accesso alla Champions League nonostante il successo nell’ultimo match contro la Spal, i rossoneri dovranno accontentarsi dell’Europa League con l’intenzione di essere protagonista. Parteciperà alla prossima competizione anche la Lazio, qualche recriminazione di troppo per la squadra di Simone Inzaghi che però ha salvato la stagione con la vittoria della Coppa Italia, delusione anche per la Roma, stagione altalenante per la squadra giallorossa che non ha messo in mostra tutto il potenziale. Ma adesso si pensa già alla prossima Europa League, Milan e Lazio inizieranno l’avventura già dai gironi, la Roma invece in campo già in piena estate.

FASCE EUROPA LEAGUE

La Lazio è in bilico tra la prima e la seconda fascia, il Milan tra la terza e la quarta. La Roma sicuramente testa di serie nei gruppi con il suo coefficiente molto alto: prima, però, dovrà superare due turni estivi.

FASE A GIRONI DI EUROPA LEAGUE

Getafe, Siviglia

Arsenal* (se non vince l’Europa League, altrimenti Sparta Praga), Manchester United

Milan, Lazio

Moenchengladbach, Wolfsburg

Rennes, Saint Etienne

CSKA Mosca

Sporting CP

Oleksandriya

KV Mechelen

Besiktas

Lugano

Wolfsberger

TERZO TURNO ELIMINATORIO (chi vince affronterà nei playoff gli eliminati dai turni eliminatori di Champions)

Spartak Mosca

Braga

Standard Liegi

Trabzonspor

Austria Vienna

Thun

Sparta Praga* (se l’Arsenal non vince l’Europa League)

Feyenoord

AEK Atene

Rijeka

Midtjylland

Bnei Yehuda

SECONDO TURNO ELIMINATORIO

Espanyol

Wolverhampton

Roma

Eintracht

Strasburgo

Arsenal Tula

Vitoria Guimaraes

Anversa

Yeni Matalyaspor

Lucerna

Jablonec

AZ Alkmaar

Atromitos

Aris Salonicco

Osijek

Esbjerg

AEL Limassol

Viitorul Constanta

Lechia Gdansk

Gabala

Lokomotiv Plovdiv

Partizan