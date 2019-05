Europa League, Azpilicueta e David Luiz: “Crediamo in Sarri e nella vittoria della Coppa”

In conferenza stampa a Baku, alla vigilia della finale di Europa League con l’Arsenal, hanno parlato due senatori come capitan Cesar Azpilicueta e David Luiz: “E’ da luglio che lavoriamo duramente con Sarri. Abbiamo avuto alti e bassi, ma siamo cresciuti e ne siamo usciti più forti. Siamo un gruppo unito e questa è una delle ragioni per cui siamo qui. Ora meritiamo di giocare una grande partita, metterci il cuore e dare tutto”, le parole di Azpilicueta. “Sarri ha una passione enorme e un cuore altrettanto grande. Il calcio ti da’ l’opportunità di conoscere sempre nuove persone e nuove idee, e tutti noi crediamo nella sua. Domani abbiamo la grande opportunità di chiudere la stagione al meglio”, ha aggiunto David Luiz. Al di là del futuro dell’ex tecnico del Napoli, c’è una finale da giocare e vincere. “Siamo il Chelsea e ogni anno lottiamo per tutti i trofei. Domani ci aspetta una finale che rincorriamo da settembre. Ci crediamo e vogliamo vincere questa coppa“, ha dichiarato Azpilicueta.