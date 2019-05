Europa League e conferma, stagione strepitosa per Sarri: il futuro del tecnico è ancora in Inghilterra

Si è conclusa la finale di Europa League, sono scese in campo Chelsea e Arsenal che hanno dato vita ad una partita scoppiettante. In particolar modo dominio da parte della squadra di Maurizio Sarri, il primo tempo si è concluso a reti involate poi i Blues sono saliti in cattedra e sono stati protagonisti di una vittoria spumeggiante. La partita si è conclusa sul risultato di 4-1, risultato che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, nella ripresa in rete Giroud, Pedro e Hazard, poi il gran gol da lontano di Iwobi a chiudere definitivamente i conti è stato nuovamente il belga. Stagione molto importante per il Chelsea, tutti i dubbi su Sarri sono stati spazzati via con il terzo posto in Premier League e la vittoria dell’Europa League.

Maurizio Sarri si è confermato come un grande allenatore, ha imposto il suo calcio anche in Inghilterra e dopo qualche critica ha convinto anche i tifosi inglesi. L’ex Napoli ha tirato fuori il massimo della squadra e considerando la rosa a disposizione ha raggiunto il massimo risultato. Il tecnico adesso si è meritato la conferma, allontanando ulteriormente le voci sulla Juventus, su CalcioWeb non abbiamo mai sposato la candidatura di Sarri come prossimo allenatore bianconero. Ed a questo punto il futuro del tecnico sembra sempre più Blues.