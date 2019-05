Europa League, stasera la finale tra Chelsea ed Arsenal: le probabili formazioni

Probabili formazioni Chelsea-Arsenal – Questa sera l’ultimo atto dell’Europa League. Finale tutta inglese, finale tutta londinese. Chelsea ed Arsenal allo scontro definitivo dopo i rispettivi cammini. I blues di Maurizio Sarri per coronare una stagione più che buona, con il terzo posto finale in campionato e il ritorno in Champions; i gunners invece per “sistemare” un annata che ha visto il mezzo fallimento in Premier League e il manato accesso tra le prime quattro. Ecco di seguito i possibili schieramenti delle due squadre.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Monreal, Koscienly, Papastathopoulos; Kolasinac, Torreira, Xhaka, Maitland-Niles; Ozil; Aubameyang, Lacazette.