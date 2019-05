Europeo under 21, Di Biagio carico: “Abbiamo l’obbligo di provare a vincere”

Tra meno di un mese inizia l’Europeo Under 21 nel nostro paese. Grandi aspettative sull’Italia, che ha l’opportunità di fare bene approfittando anche del fatto di essere paese ospitante. C’è fiducia negli ambienti azzurri, lo sa bene il Ct Luigi Di Biagio, che ha parlato a Milano alla presentazione della canzone ufficiale degli azzurrini per la manifestazione, ‘Benvenuti in Italy’, del rapper Rocco Hunt.

“Ci sono grandi aspettative, è come un Europeo A. La gente mi ferma per strada, e mi dice: ‘allora vinciamo?’. Siamo consapevoli di essere una grande squadra e abbiamo l’obbligo di provare a vincere. L’obiettivo è il massimo“.