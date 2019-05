Fa Cup, Manchester City favoritissimo dalle quote: il Watford paga 12 volte la posta

MANCHESTER CITY-WATFORD – Il Manchester City sovrasta il Watford nelle previsioni degli analisti di Stanleybet sulla finale di Fa Cup in programma domani. La squadra di Guardiola è favoritissima a 1,20 come riporta Agipronews. La vittoria della squadra di Pozzo paga 12 volte la posta. Il pareggio è dato a 6,75. Dopo dieci vittorie consecutive sugli Hornets e i 48 punti di differenza al termine di questa Premier League, sembra difficile che il Manchester City non porti a casa il trofeo. Ma, ad incoraggiare il Watford c’è il fatto di essere riuscito a segnare negli ultimi tre precedenti contro i Cityzens. L’esito Goal paga 1,95, leggermente inferiore la quota del No Goal (1,85). I quotisti puntano sull’Over a 1,55 considerando la media gol delle due squadre. Per quanto riguarda, invece, i marcatori troviamo Aguero a 1,55 seguito da Sterling e Gabriel Jesus a 1,70.