Fidanzata Pellè, la sexy Viky Varga infiamma il web: lo scatto al mare è mozzafiato [FOTO]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Fidanzata Pellè – L’attaccante Graziano Pellè sta attraversando un momento ottimo fuori dal campo, il calciatore infatti è fidanzato con la sexy Viky Varga, fisico da urlo per la sexy modella seguita tantissimo sui social, soprattutto su Instagram. La compagna del calciatore si trova in vacanza a Porto Cesareo e ha regalato ai fan uno scatto super sexy che ha infiammato i social. L’estate si avvicina ma la temperatura è già altissima. In alto la fotogallery con gli ultimi sexy scatti di Viky Varga.