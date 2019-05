Fifa, due nuovi premi per il calcio femminile: tutte le 11 categorie premiate [DETTAGLI]

Best FIFA Football Awards, che si svolgerà il prossimo 23 settembre a Milano, vedrà l’assegnazione di due nuovi premi nella categoria femminile: il premio FIFA The Best al miglior portiere donna, e il premio alle 11 migliori giocatrici della stagione, il FIFA FIFProWorld 11 Femminile.“La FIFA è certa che l’edizione della FIFA Women’s World Cup che si terrà in Francia quest’anno sarà rivoluzionaria, ed è per questo motivo che non riesco ad immaginare un momento migliore per introdurre questi due nuovi premi. Ciò rappresenta un ulteriore passo nella giusta direzione per la promozione del profilo del Calcio femminile,” ha detto Zvonimir Boban, Vice Segretario Generale. La premiazione dei The Best della stagione 2018/2019 si terrà nello storico Teatro alla Scala, laddove il mondo del Calcio conoscerà i vincitori di tutte le 11 categorie: Premio FIFA The Best al migliore giocatore, Premio FIFA The Best alla miglior giocatrice, Premio FIFA The Best al miglior allenatore, Premio FIFA The Best miglior allenatore/allenatrice Calcio femminile, Premio FIFA The Best al miglior portiere, Premio FIFA The Best al miglior portiere donna, Premio FIFA FIFPro World11 maschile, Premio FIFA FIFPro World11 femminile, Premio Puskás della FIFA, Premio Fair Play della FIFA, Premio FIFA Fan.