Finale Coppa Italia, Salvini: “20 mila uomini delle forze dell’ordine per Atalanta-Lazio”

“Stasera c’e’ Atalanta-Lazio, il ministro dell’Interno sta coordinando 20 mila uomini delle forze dell’ordine che stanno presidiando Autogrill, piazze, fontane, questa e’ l’Italia del 2019, oltre ai grandi temi, io devo garantire che una partita di pallone che dura 90 minuti non si trasformi in un campo di battaglia, con 20 mila uomini che dovrebbero fare altro“. Sono le dichiarazioni del vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso della presentazione del libro “La stagione dell’indulgenza e i suoi frutti avvelenati” di Carlo Nordio. Oggi si gioca la finale di Coppa Italia Italia tra Atalanta e Lazio e la tensione è altissima per una partita fondamentale per entrambe le squadre.