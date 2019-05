Fiorello: “Addio De Rossi? I vertici della Roma devono vergognarsi! Su Allegri…”

“Non so se è giusto o sbagliato, però se vinci 5 scudetti e giochi due finali di Champions vuol dire che qualcosa hai fatto. Io l’avrei tenuto un altro anno, voleva una squadra fortissima“. Intervenuto a Sky Sport, Rosario Fiorello ha affrontato le due tematiche della settimana, gli addii di Allegri e De Rossi rispettivamente a Roma e Juve. “Poi sai, ci sono dinamiche che non sappiamo, rapporti personali, Agnelli e Allegri non sono due tipi facili“.

“Addio De Rossi? E’ stata una cosa bruttissima, i vertici della Roma devono vergognarsi, l’ultima bandiera del calcio italiano. Non ci sono più giocatori così, non ci sono più dei simboli. I tifosi si stanno facendo sentire ma ormai è fatta. Mio nipote, romanista, 14 anni, mi ha detto che dobbiamo andare all’ultima partita di De Rossi all’Olimpico, il 26 maggio. E ci andremo“.