Fiorentina-Commisso, le reazioni social: “Come mai non gli è stato concesso di comprare il Milan?”

La notizia circola da questa mattina ed è stata lanciata dal New York Times: il miliardario italoamericano Rocco Commisso sarebbe a un passo dall’acquisto della Fiorentina. Bocche cucite in casa viola, alla vigilia dell’importantissima sfida salvezza contro il Genoa. Nel frattempo, sono arrivate le reazioni social da parte di tifosi e non.

“Stai a vedere che adesso, col proprietario calabrese, riappare anche il Lodà (tweet da vecchi, questo)” scrive un tifoso su Twitter. “Ma se Chiesa costa 80 milioni e tutta la Fiorentina 100 i casi sono 2.. o Chiesa è sopravvalutato o gli altri giocatori sono poca roba Commisso ha fatto bene a comprare tutta la squadra.. ne vende uno e rientra dell’80%. Della Valle geniale!!!! Ahahah” si legge ancora. E poi: “La Fiorentina è di Commisso. L’Emiro beffato!“. Un altro commentatore scrive: “Sarebbe bello sapere come mai non gli è stato concesso comprare il Milan“. “Un minuto di silenzio per i poveri tifosi viola che facevano ironie sulla Juve e i suoi tifosi calabresi che da lunedì si ritroveranno Rocco Commisso from Gioiosa come Presidente della Fiorentina, #karma“.