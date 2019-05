Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali: Prandelli con Pandev

Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali – Si gioca l’ultima giornata valida per il campionato di Serie A, partita fondamentale per la salvezza quella tra Fiorentina e Genoa, scontro che non ha bisogno di presentazione. Sfida all’ultimo colpo per mantenere la categoria, le due squadre pronte a seguire anche la partita tra Inter ed Empoli. Ultimi 90 minuti di passione.

Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3) Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel, Gerson.

Genoa (3-5-2) Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Criscito, Radovanovic, Bessa, Veloso, Pedro Pereira; Pandev, Kouame.