Fiorentina in crisi, l’appello del sindaco Nardella

“Rilancio un appello all’unita’ perche’ ora non e’ il momento di metterci a discutere o a litigare. Io stesso in passato ho avuto delle parole critiche verso la societa’ su una serie di cose ma ora dico che l’unico pensiero nostro deve essere quello di rimanere vicini alla squadra per uscire da questo incubo, perche’ domenica e’ la giornata decisiva per salvarsi”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Firenze, Dario Nardella, ospite negli studi di “Lady radio”, ha affrontato l’argomento Fiorentina, in lotta per raggiungere la salvezza. “Quindi il mio appello e’ di andare a tutti allo stadio – il riferimento alla gara di domenica col Genoa – Che non si lasci neanche un posto vuoto per sostenere la squadra, rimanere in serie A e creare i presupposti per una fase radicalmente e completamente nuova. Ma di questo si parlera’ il giorno dopo la fine del campionato. Metterci ora a discutere sul progetto viola, su chi ha sbagliato, sulle cause di questo fallimento, sarebbe un errore. Ci mancano quattro giorni, pensiamo a salvarci”.