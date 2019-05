Fiorentina, il momento è più che delicato: interviene Della Valle

Il momento è delicato, più di quanto sembri. La Fiorentina non vince sul campo da una vita e, a due giornate dal termine del campionato, non è ancora matematicamente salva. Tutto ciò in un clima tutt’altro che tranquillo, con i tifosi ormai in guerra contro Della Valle.

Proprio il patron viola, per cercare di rasserenare l’ambiente, è stato in visita alla squadra durante l’allenamento odierno. C’è la delicatissima trasferta di Parma all’orizzonte e in questo momento serve spronare la squadra. Il presidente della società toscana ha pranzato con Montella e i calciatori dopo aver seguito la seduta all’interno del centro sportivo “Davide Astori”.