“Parliamo e pensiamo solo alla serie A e alla partita di domani contro il Genoa, come detto anche da mister Montella nella conferenza stampa odierna“. E’ questo il messaggio fatto filtrare dalla proprietà viola, rappresentata dai fratelli Diego ed Andrea Della Valle, a commento sulle voci che rimbalzano dalle prime ore di questa mattina su un possibile passaggio di quote di maggioranza della Fiorentina all’imprenditore italoamericano Rocco Commisso.

Bocche cucite, dunque, da parte degli attuali proprietari della società toscana. Non filtra nulla, forse anche per evitare di distogliere gli occhi da una partita importantissima come quella di domani.