Fiorentina, i tifosi: “il 26 maggio la resa dei conti ma adesso tutti a Parma!”

“Il 27 maggio inizia la resa dei conti, nel frattempo salviamo la nostra Fiorentina: tutti a Parma!”. Si conclude così il comunicato pubblicato dai tifosi della Fiorentina. “Abbiamo letto con stupore l’invito di Della Valle a star vicini ai ragazzi e a sostenere la Fiorentina in questa delicata situazione – si aggiunge nel comunicato dell’A.T.F. -. Rispondiamo con franchezza che qualora Diego volesse imparare davvero a dare sostegno e vicinanza a questi colori, puo’ venire a lezione dalla ‘Curva Fiesole’ e da tutta la tifoseria viola, che segue la Fiorentina ovunque, facendo sacrifici di ogni tipo. Verra’ il momento, e’ certo, in cui Diego Della Valle dovra’ rendere conto delle provocazioni e delle falsita’ che ha scritto nella sua lettera indirizzata a Firenze”.

“Per adesso ci limitiamo a dire che se la societa’ e’ in vendita, come dice” lo stesso Diego Della Valle “dovrebbe esserne deciso il prezzo e nominato un Advisor. Scommettiamo che qualche ‘scemo del villaggio’ si fa avanti? In assenza di questi dati e di queste certezze, quelle di Diego Della Valle continuano a essere novelle e prese in giro per la nostra citta'”.